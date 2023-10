Wells Fargo amplia lucro para US$ 5,8 bi e receita para US$ 20,85 bi no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2023 - 8:38 Compartilhe

O Wells Fargo registrou lucro líquido de US$ 5,8 bilhões no terceiro trimestre de 2023, equivalente a US$ 1,48 por ação, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 13. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro por ação de US$ 1,25.

O montante representa uma expressiva alta de 61% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o lucro líquido foi de US$ 3,6 bilhões.

A receita do banco norte-americano no trimestre foi de US$ 20,85 bilhões, uma alta de 6,56% ante os US$ 19,56 bilhões do terceiro trimestre de 2022. O valor também superou o consenso da FactSet, de US$ 20,086 bilhões.

Após o balanço, a ação do Wells Fargo saltava 1,66% no pré-mercado em Nova York por volta das 8h05 (de Brasília).

