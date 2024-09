Wells Fargo aceita acordo de regulador para aperfeiçoar programa de avaliação de riscos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2024 - 20:00 Para compartilhar:

O Wells Fargo publicou um documento nesta quinta-feira, 12, em que concorda com as exigências apresentadas pelo Gabinete do Controlador da Moeda (OCC, na sigla em inglês), para aperfeiçoar seu programa de avaliação de riscos de combate à lavagem de dinheiro. Anteriormente, o OCC havia identificado deficiências nos programas do banco.

O acordo fechado hoje diz que o conselho do banco deverá manter um comitê de três pessoas, que não serão funcionários ou executivos da empresa, para garantir a conformidade com as exigências do OCC.

Dentre as deficiências detectadas pelo gabinete estavam os relatórios de atividades suspeitas do Wells Fargo, além de transações de moeda e programas de identificação de clientes.