Wellington Silva valoriza bom momento, mas pede cautela ao Fluminense

Em grande momento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense foi à Arena Castelão, em Fortaleza (CE), na noite deste sábado, pela 19ª rodada, e venceu o Fortaleza, subindo para a quarta colocação, com 32 pontos. Autor do gol, o meia-atacante Wellington Silva valorizou o feito.

“Estou muito feliz pela oportunidade de voltar a jogar depois de uma lesão, muito feliz em fazer o gol. Graças a Deus, fiz o gol e saímos com a vitória. Agora, com a semana aberta, podemos trabalhar mais, tudo o que o professor (Odair Hellmann) tem pedido, temos feito. Temos que continuar trabalhando”, declarou o jogador, logo após a partida.

Atlético-MG, com 32 (e uma vitória a mais: 10 contra 9), e Flamengo e o líder Internacional, ambos com 35, são os únicos que, no momento, estão à frente do Fluminense, que recebe o Grêmio, às 20h30 de domingo (8), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 20ª rodada, que abre o segundo turno do Brasileirão.

“Terminamos bem o primeiro turno. Temos que voltar ainda mais fortes no próximo jogo. Prefiro não pensar. Nossa equipe vem trabalhando. Com todas as dificuldades, vemos fazendo muitos esforços dentro de campo. a cada jogo fazer nosso melhor e depois vemos. mas, claro, sempre buscando o melhor”, encerrou.

