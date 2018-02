Wellington Silva treina e pode estrear pelo Inter contra o São José

O elenco do Internacional não teve folga após a derrota para o Brasil de Pelotas no domingo, por 1 a 0, pelo Campeonato Gaúcho. O técnico Odair Hellmann comandou nesta segunda-feira o primeiro trabalho de olho no duelo contra o São José, quinta-feira, em jogo antecipado da décima rodada.

Os atletas que atuaram os 90 minutos na partida em Pelotas realizaram apenas atividade física. O restante do elenco treinou com bola. A principal novidade foi a presença do atacante Wellington Silva, contratado no fim de dezembro e que se recuperava de um problema no púbis.

O jogador disputou a última temporada pelo Fluminense e participou de um trabalho tático. A tendência é que fique ao menos no banco de reservas na quinta-feira. Outra boa notícia foi o retorno do lateral-esquerdo Uendel, recuperado de uma contusão no joelho esquerdo.

O Internacional ocupa a quarta colocação no Campeonato Gaúcho, com nove pontos, quatro a menos do que o líder Caxias. O elenco volta aos treinos nesta terça-feira, às 16h30.