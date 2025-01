Wellington Rato revela bronca com São Paulo durante apresentação no Vitória

O meia-atacante Wellington Rato foi apresentado oficialmente no Vitória nesta sexta-feira. Durante a entrevista coletiva, o jogador revelou uma bronca com o São Paulo, ex-clube pelo qual atuou entre 2023 e 2024. O atleta lamentou não ter sido procurado para falar sobre uma possível renovação de contrato, que ia até o fim de 2026.

“Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de ter vestido a camisa do São Paulo e ter marcado meu nome na história com um título. Fiquei um pouco chateado com o pessoal de lá por não falar comigo sobre permanência e, por isso, acabei procurando outras possibilidades”, disse o jogador de 32 anos.

Rato é a principal contratação do Vitória para a temporada 2025 e custou R$ 5 milhões aos cofres do clube baiano. Metade do valor é liquidado ao São Paulo ainda neste mês, enquanto outros R$ 2,5 milhões serão pagos em 24 parcelas. O departamento de futebol são-paulino trabalha em uma limpa no elenco para aliviar a folha salarial e cumprir metas fiscais.

No Vitória, Wellington Rato reencontra o técnico Thiago Carpini, que comandou o São Paulo após a saída de Dorival Júnior para a seleção brasileira. Eles chegaram a jogar juntos pela Caldense, de Minas Gerais, em 2017. No clube paulista, foram campeões da Supercopa do Brasil já como técnico e jogador.

“É uma relação das melhores, é um amigo que fiz no futebol desde 2017, quando atuamos pela Caldense. A partir daí sempre nos falamos e tentamos nos encontrar no mundo da bola. Tenho um carinho muito grande por ele, e ele por mim. Fiquei muito feliz em saber do interesse dele e do Vitória. Graças a Deus deu tudo certo, e estamos aqui juntos. Agora estou aqui para fazer minha parte para dar alegrias à torcida”, comentou Rato.

Além do ex-são-paulino, o Vitória já acertou com o goleiro Gabriel, os laterais Claudinho e Hugo, o zagueiro Zé Marcos, os volantes Ronald e Thiaguinho e os atacantes Bruno Xavier e Fabrício Santos. A equipe estreia no Campeonato Baiano neste sábado, recebendo o Barcelona-BA, no Barradão.