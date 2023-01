Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 15/01/2023 - 21:31 Compartilhe





Em entrevista na beira do gramado ao canal ‘TNT Sports’, o atacante Wellington Rato analisou o empate do São Paulo em 0 a 0 diante do Ituano. O jogador, que fazia sua estreia com a camisa tricolor, lamentou aquilo que classificou como ‘decisões erradas’.

– Tivemos um volume de jogo muito grande, deveríamos ter feito o gol no primeiro tempo. No segundo, tomamos algumas decisões erradas e por isso não veio o resultado. Mas a equipe do Ituano veio muito fechada e isso dificultou um pouco.

O atacante, que também foi eleito o craque da partida, ainda dedicou o prêmio para seus colegas de equipe e deixou clara a sua expectativa sobre a temporada do São Paulo.

– É o começo. A gente vem trabalhando forte e eu creio que na sequência vamos evoluir cada vez mais. Isso aqui (prêmio de craque da partida) é pelo grupo e pelo trabalho que a gente vem realizando. Eu tenho certeza que as vitórias vão vir.

O São Paulo retorna a campo na próxima quinta feira (19), às 19h30 (hora de Brasília), para visitar a Ferroviária, pela segunda rodada do Paulistão.

