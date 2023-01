Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 15/01/2023 - 23:04 Compartilhe





Em sua estreia pelo São Paulo, Wellington Rato agradeceu ao carinho da torcida e falou sobre a emoção de vestir a camisa do clube, mesmo no empate contra o Ituano.

De acordo com as palavras do jogador, eleito como craque da partida, ‘se arrepiou’ ao sentir a vibração da torcida durante o aquecimento da equipe. Para ele, o elenco saiu frustrado junto aos torcedores por não ter conseguido a vitória, mas acredita que a temporada será positiva.

– É bom sentir a torcida, no aquecimento me arrepiei com o apoio. Saímos frustrados com os torcedores, não conseguimos a vitória. Fomos em busca, mas ainda é começo de temporada – destacou.

Eleito o ‘craque do jogo’ e com um bom desempenho em campo, Rato disse estar feliz, mas não como desejava, justamente pelo resultado.

Segundo suas palavras, o time fez um primeiro tempo, mas perdeu o ritmo no segundo. Entretanto, completou que a equipe veio de uma pré-temporada forte, com potencial de ir além.

– Feliz por ser escolhido o craque do jogo, mas não tanto porque a vitória não veio. Acho que a gente fez um bom primeiro tempo, mas pecou no segundo. Se a gente faz um gol ali, o jogo seria outro. A gente trabalhou, buscou. É começo de temporada, a gente vem de uma pré-temporada muito forte – completou.

Wellington Rato ainda falou sobre ‘estar caindo a ficha’ por estar atuando no São Paulo. O desejo de vir para o clube do Morumbi também partiu do jogador.

– A intenção é trabalhar cada vez, para ajudar o time, o elenco. Vou procurar deu o meu melhor. Acho que ainda vai cair as fichas aos poucos, ainda não senti a sensação da vitória dentro de casa, com nosso torcedor. Sei que a gente vai dar muita alegria nesse ano – concluiu.

Na próxima semana, o São Paulo guarda uma sequência difícil. Além do encontro com a Ferroviária na quinta-feira (19), na Arena Fonte Luminosa, encara o Palmeiras no domingo (22), no primeiro clássico da temporada.

Wellington Rato foi um dos melhores em campo contra o Ituano (Rubens Chiri / saopaulofc.net)

