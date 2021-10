Wellington Paulista se torna o 5º jogador com mais partidas na história do Brasileiro Centroavante entrou nos minutos finais da vitória do Fortaleza sobre a Chapecoense

Presente no top 15 dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro, com 105 gols marcados – é o 13º na lista -, Wellington Paulista agora é também um dos cinco que mais entraram em campo. Neste sábado, na vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre a Chapecoense, o atacante saiu do banco aos 26 minutos do 2º tempo, substituindo o chileno Ángelo Henríquez, e completou 404 jogos na Série A. O atacante igualou a marca de Paulo Baier, o 5º no ranking.

Revelado pelo Juventus, de São Paulo, Wellington disputou seu primeiro Brasileirão em 2004, atuando pelo Paraná. Desde então, ficou de fora apenas da edição de 2007, quando estava no Alavés, da Espanha. Além dos tricolores, paranaense e cearense, o centroavante disputou o campeonato vestindo as camisas de Santos, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, Criciúma, Internacional, Coritiba, Fluminense, Ponte Preta e Chapecoense.

JOGADORES QUE MAIS ATUARAM NA HISTÓRIA DO BRASILEIRO



1º – Fábio – 596 jogos

2º – Rogério Ceni – 574 jogos

3º – Leonardo Moura – 497 jogos

4º – Diego Souza – 459 jogos

5º – Wellington Paulista – 404 jogos

Paulo Baier – 404 jogos

7º – Márcio Araújo – 397 jogos

8º – Fábio Santos – 388 jogos

9º – Victor – 384 jogos

10º – Edinho – 380 jogos

