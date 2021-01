Wellington Paulista se torna o 4º maior artilheiro da era dos pontos corridos Centroavante marcou na vitória do Fortaleza sobre o Santos

Autor do segundo gol do Fortaleza na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, nessa quinta-feira, Wellington Paulista subiu mais um degrau no ranking dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. O tento do centroavante foi seu 102º desde que estreou como profissional na Série A, em 2004, vestindo a camisa do Paraná. O que faz dele o 4º maior goleador desde que a disputa passou a ser realizada no modelo de pontos corridos, em 2003.

Wellington empatou com Alecsandro, que nesta temporada vem atuando na Série B, pelo Figueirense. Agora, apenas Fred, do Fluminense, Diego Souza, do Grêmio, e Paulo Baier, que se aposentou, aparecem à frente do camisa 9 do Leão.

MAIORES ARTILHEIROS DO BRASILEIRÃO POR PONTOS CORRIDOS

1º – Fred – 150 gols

2º – Diego Souza – 116 gols

3º – Paulo Baier – 106 gols

4º – Alecsandro – 102 gols

​Wellington Paulista – 102 gols

6º – Borges – 99 gols

7º – Rafael Moura – 92 gols

8º – Luís Fabiano – 85 gols

9º – Roger – 83 gols

10º – Washington – 82 gols

11º – Souza – 77 gols

12º – Gabigol – 75 gols

André Lima – 75 gols

14º – Obina – 74 gols

Deivid – 74 gols

