Wellington Paulista faz de pênalti e mantém Fortaleza na liderança com 100%

O Fortaleza se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro com aproveitamento de 100%, ao vencer o duelo nordestino contra o Sport, por 1 a 0, neste domingo, na Arena Castelão, pela terceira rodada. Wellington Paulista, num pênalti bizarro, fez o gol da vitória.

Com o resultado, o time do técnico Juan Pablo Vojvoda chegou aos mesmos nove pontos do Athletico-PR, mas leva vantagem no saldo de gols (6 a 5). O Sport, por sua vez, continua sem vencer, próximo da zona de rebaixamento, com um ponto.

Agora, o Fortaleza acumula 19 jogos sem derrota, sendo 14 vitórias e cinco empates. A última derrota aconteceu em 23 de março, por 1 a 0, para o Santa Cruz, no Castelão, pela Copa do Nordeste.

O primeiro tempo foi bem sem graça. Aos 30 minutos, Umberto Louzer, técnico do Sport, atrapalhou a cobrança de lateral do Fortaleza ao segurar a bola e foi amarelado pelo árbitro. Em campo, o Fortaleza quase marcou aos 47 minutos. Tinga soltou uma bomba e viu a bola passar perto do gol de Maílson.

No segundo tempo, Maxwell, do Sport, foi expulso ao chegar mais forte em Matheus Vargas. O árbitro catarinense Bráulio da Silva Machado precisou checar o VAR para mostrar o cartão vermelho.

Aos 33 minutos, Maidana ergueu o braço bem alto e desviou a bola com a mão. Um lance bizarro e o árbitro deu pênalti. O veterano Wellington Paulista bateu firme no canto e marcou. Maílson até acertou o lado, mas não conseguiu pegar.

Na quarta rodada, o Fortaleza visitará o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, na quinta-feira, às 19 horas. No mesmo dia, mas às 21 horas, o Sport receberá o Grêmio na Ilha do Retiro, no Recife.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 SPORT

FORTALEZA – Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Carlinhos (Bruno Melo); Éderson, Felipe, Yago Pikachu e Luiz Henrique (Matheus Vargas); Robson (Wellington Paulista) e David (Romarinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SPORT – Mailson; Hayner (Maxwell), Rafael Thyere (Iago Maidana), Sabino e Sander; Marcão Silva, Ricardinho e Gustavo Oliveira (Thiago Lopes); Marquinhos (Patric), Paulinho Moccelin e André (Mikael). Técnico: Umberto Louzer.

GOL – Wellington Paulista (pênalti), aos 33 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS – Titi, Carlinhos e David (FORTALEZA); Paulinho Moccelin, Umberto Louzer, Ricardinho e Iago Maidana (SPORT).

CARTÃO VERMELHO – Maxwell (SPORT).

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

