Wellington celebra sequência como titular no Fluminense: ‘Meu objetivo é fazer história no clube’ Volante projeta confronto deste domingo para o Tricolor se aproximar do pelotão de frente. Camisa 5 tem bons números na temporada subiu de produção sob a batuta de Diniz

O Fluminense está pronto para encarar mais um desafio na manhã deste domingo. O adversário será o Juventude, às 11h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Para seguir na cola do pelotão de frente, o time tenta voltar a vencer, e o volante Wellington projetou o duelo como uma verdadeira decisão.





– Cada jogo que jogamos com a camisa do Fluminense é uma final e encaramos com uma ‘guerra’. O pensamento é de vitória, respeitando cada adversário, mas impondo nosso ritmo e trazendo os três pontos – avaliou o jogador, em entrevista ao site oficial do clube carioca.

Sob a batuta de Fernando Diniz, o volante tem bons números. Ele já entrou em campo em 15 oportunidades com dez vitórias, quatro empate e apenas uma derrota, com 75% de aproveitamento.

Segundo dados do portal “Sofascore”, o camisa 5 tem um assistência, 13 passes decisivos, 88% de acerto no passe, 67% de acerto no passe longo, 178 desarmes e 50 bolas recuperadas nesta temporada.

A boa sequência com Fernando Diniz, fez o volante recuperar a confiança e destacar um objetivo na carreira com a camisa do Tricolor carioca.

– Tenho trabalhado muito desde que cheguei no Fluminense e essa sequência de jogos mostra o quanto sempre estive pronto para poder dar a vida em campo. Meu objetivo é fazer história no clube, o que se faz sendo campeão. Já ganhamos duas taças esse ano, mas quero mais. E para isso cada treino é jogo e cada jogo eu encaro como se fosse uma final – finalizou.

