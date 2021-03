Wellington assina contrato e é registrado no BID pelo Fluminense Jogador ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube, mas já fez treinamentos no CT Carlos Castilho

O volante Wellington já está regularizado e pode fazer a estreia pelo Fluminense quando o técnico Roger Machado achar que deve. O nome do jogador saiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira. O atleta, que estava sem clube desde que terminou o contrato com o Athletico-PR em dezembro, assina com o Tricolor por dois anos e chega sem custos.

Wellington realizou exames na última segunda-feira, mas ainda não foi anunciado oficialmente pelo Fluminense. Ele foi contratado a pedido do técnico Roger Machado e já tinha estado no radar do clube outras vezes. Nos últimos dias, ele vem realizando treinos individuais no CT Carlos Castilho.

O volante de 30 anos será uma reposição para a saída de Hudson, que retorna ao São Paulo para ser avaliado pela nova comissão técnica de Hernan Crespo. No Athletico, Wellington foi capitão e conquistou a Sul-Americana de 2018, a Copa do Brasil em 2019, a Levian Cup, em 2019, e o Paranaense de 2020.

Wellington é a terceira contratação do Fluminense na temporada. O Tricolor já trouxe o zagueiro Rafael Ribeiro, do Náutico, por empréstimo, e que já está treinando junto ao grupo, e acertou com o lateral-direito Samuel Xavier, ex-Ceará. Os outros dois ainda não foram registrados no BID.

