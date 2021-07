Welington e Benítez, do São Paulo, recebem o terceiro amarelo e estão suspensos contra o Palmeiras Lateral-esquerdo e meia foram advertidos e não jogam o Choque-Rei na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Reinaldo deve voltar ao time e meio tem disputa pela titularidade

O São Paulo não contará com o lateral-esquerdo Welington e o meia Benítez para o clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado (31), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

Welington tomou a advertência ainda na primeira etapa, após uma falta no meio-campo. Já Benítez recebeu o cartão amarelo após se adiantar na barreira em uma cobrança de falta nos acréscimos do segundo tempo. O lance gerou reclamações do meia argentino.

Com a dupla suspensa, o técnico Hernán Crespo terá que mexer na equipe. Na ala esquerda, Reinaldo deve ser titular, enquanto no meio-campo, Gabriel Sara e Igor Gomes brigam pela titularidade no time.

+ Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro



ATUAÇÕES: São Paulo abre o placar, mas defesa tem apagão em goleada sofrida para o Flamengo

E MAIS:

Antes de encarar o Palmeiras, o Tricolor entra em campo na quarta-feira (28), para enfrentar o Vasco, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Morumbi.

E MAIS:

Veja também