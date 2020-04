Weintraub ironiza morte de vítima do coronavírus e Janaína rebate: “Cala a boca”

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, ironizou nesta quinta-feira (23) o título de uma reportagem sobre o relato de um médico que perdeu a sogra, vítima da Covid-19, no Equador. O título da matéria, publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, é “Minha sogra foi minha paciente. Ela morreu, e eu não pude fazer nada’, conta médico”.

“Mais uma morte suspeita…”, escreveu Weintraub por meio do Twitter.

Deputada estadual por São Paulo Janaina Paschoal (PSL) comentou a publicação do ministro. “Cala a boca, sem noção! Toma vergonha na cara e respeita um pouco as pessoas!”, escreveu a parlamentar.

Na reportagem, o médico Stenio Cevallos relata a situação que vive como profissional da saúde no Equador, com UTis lotadas por causa do coronavírus.

“Minha sogra foi minha paciente. Minha segunda mãe. Ela faleceu. Saiu uma vez só, para ir ao supermercado. E nunca tossiu, tinha febre, mal-estar, achamos que fosse dengue. Ficou grave, foi intubada e em cinco dias morreu. Sou o chefe da UTI e não pude fazer nada. Isso foi muito forte para mim”, relatou ele à Folha.