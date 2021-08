Wehen x Borussia Dortmund: onde assistir, prováveis escalações e desfalques O confronto marca o primeiro jogo oficial do técnico Marco Rose à frente do Dortmund; antes, ele treinava o Borussia Monchengladbach

Na tarde deste sábado, às 15h45, o Borussia Dortmund enfrenta o Wehen Wiesbaden, no Brita-Arena, em partida válida pela primeira rodada da Copa da Alemanha. O confronto, inclusive, marca o primeiro jogo oficial do técnico Marco Rose à frente do Dortmund.

Os times, inclusive, vem em momentos distintos. O Borussia Dortmund é o atual campeão da Copa da Alemanha, enquanto o Wehen foi rebaixado para a segunda divisão da Bundesliga na temporada 2019/20 e ainda não conseguiu o acesso. O time do técnico Rüdiger Rehm terminou a temporada na sexta colocação, com 15 pontos de distância da zona de acesso.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

Wehen x Borussia Dortmund

Copa da Alemanha

​

Data e horário: 07/08/2021, às 15h (de Brasília)

​Local: Brita-Arena

Transmissão: FOX Sports

PROVÁVEIS TIMES

WEHEN (Técnico: Rüdiger Rehm)

Stritzel; Mockenhaupt, Carstens e Gürleyen; Fechner, Kurt, Taffertshofer e Rieble; Goppel, Lankford e Nilsson

Fora: Korte (joelho), Mrowca (tornozelo)

Duvidoso: Bischoff (joelho)



BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)

Kobel; Passlack, Papadopoulos, Maloney e Schulz; Reyna, Dahoud e Brandt; Reus, Haaland e Tigges

Fora: Coulibaly (joelho), Hummels (joelho), Morey (joelho), Schmelzer (joelho), Wolf (tornozelo), Zagadou (joelho)

Duvidoso: Bynoe-Gittens (tornozelo)

Veja também