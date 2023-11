Wegovy reduz o risco de problemas cardíacos graves em 20%, aponta estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 13/11/2023 - 1:44 Para compartilhar:

O medicamento para obesidade Wegovy pode reduzir o risco de problemas cardíacos graves em 20%, segundo um estudo fundamental, abrindo caminho para aplicações muito além da perda de peso.

“Ele passa de um tipo de terapia que reduz o peso corporal para uma terapia que reduz eventos cardiovasculares”, disse o Dr. Michael Lincoff, principal autor do estudo e especialista em coração da Cleveland Clinic.

Os resultados do grande ensaio clínico foram apresentados no sábado na conferência da American Heart Association, na Filadélfia, e publicados no New England Journal of Medicine .

A pesquisa, paga pela Wegovy e pela fabricante Ozempic Novo Nordisk, envolveu mais de 17.600 pessoas de 41 países.

Os pacientes tinham 45 anos ou mais e tinham uma doença cardiovascular preexistente e um índice de massa corporal de 27 ou mais – mas sem histórico de diabetes.

Metade dos pacientes recebeu injeções semanais de Wegovy ou uma injeção de placebo – com os participantes acompanhados por mais de três anos, em média.

569, ou 6,5%, daqueles que receberam o medicamento sofreram um ataque cardíaco ou derrame ou morreram de causas relacionadas ao coração, em comparação com 701, ou 8%, daqueles que receberam a injeção simulada.

Os participantes do Wegovy perderam em média cerca de 10% do seu peso e mantiveram esses quilos durante todo o teste.

Martha Gulati, especialista em coração do Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, observou que os pacientes do Wegovy também observaram melhora na inflamação, colesterol, açúcar no sangue e pressão arterial.

“Significa para mim que a forma como este medicamento funciona é mais do que apenas perda de peso”, disse Gulati, que não foi o autor do estudo.

Não está claro se esses resultados são decorrentes da perda de peso ou do próprio medicamento.

A Novo Nordisk solicitou à Food and Drug Administration que incluísse benefícios para o coração no rótulo do Wegovy, como no rótulo do Ozempic.

Wegovy é uma versão em altas doses do Ozempic, que demonstrou diminuir o risco de problemas cardíacos graves em pessoas com diabetes. Este novo estudo é inovador por focar em pessoas sem diabetes.

Os participantes do último estudo relataram efeitos colaterais importantes , que têm perseguido esses tipos de medicamentos para obesidade desde o início.

Quase 17% das pessoas que tomaram Wegovy interromperam o tratamento devido a “eventos adversos”, como náuseas, vómitos, diarreia, enquanto 8% do grupo placebo desistiu.

Há também preços elevados – os custos mensais variam de cerca de US$ 1.300 para o Wegovy a cerca de US$ 1.000 para o Zepbound da Eli Lilly , uma versão do medicamento para diabetes Mounjaro, aprovado na semana passada pelo FDA para controle de peso.

Estes medicamentos muitas vezes não são cobertos pelo seguro de saúde privado – ou, se o forem, existem requisitos rigorosos de pré-autorização.





No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o medicamento para o tratamento para sobrepeso e obesidade em adultos e, em setembro, liberou o medicamento para crianças e adolescentes a partir de 12 anos. A previsão é de que o medicamento seja disponibilizado aos pacientes brasileiros em 2024. Enquanto isso, o Ozempic, que é aprovado no País para diabetes, tem sido prescrito off-label para obesidade.

