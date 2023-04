Weg tem lucro maior no trimestre, mas resultado operacional fica abaixo do esperado

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/04/2023 - 7:46 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Weg teve lucro líquido de 1,3 bilhão de reais no primeiro trimestre, alta de 38,4% sobre o mesmo período do ano passado, com a fabricante de motores elétricos citando desempenho positivo em grande parte dos negócios, mas com o resultado operacional ficando abaixo do esperado pelo mercado.







A companhia divulgou uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) 37% maior no período, a 1,69 bilhão de reais.

Analistas, em média, porém, esperavam Ebitda de 2,4 bilhões de reais e lucro líquido de 1,27 bilhão, segundo dados da Refinitiv.

(Por Gabriel Araújo)

