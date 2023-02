Weg tem lucro dentro do esperado no 4º tri

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/02/2023 - 7:51 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A fabricante de motores elétricos e tintas industriais Weg divulgou nesta quarta-feira lucro líquido de 1,19 bilhão de reais para o quarto trimestre do ano passado, expansão de 36,5% em relação ao obtido no mesmo período de 2021, impulsionada pelo o que chamou de demanda positiva tanto no Brasil como nos principais países em que a companhia atua.

A empresa apurou geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 1,56 bilhão de reais para o período, alta de 38,6% sobre um ano antes.

Analistas, em média, esperavam lucro de 1,18 bilhão de reais com Ebitda de 2,05 bilhões, segundo dados da Refinitiv.





A Weg citou que os negócios no Brasil foram puxados por soluções ligadas à geração eólica e solar e por produtos voltados para transmissão e distribuição de eletricidade.

Apesar do quadro macroeconômico instável, que pesa sobre decisões de investimento de companhias, a Weg afirmou no balanço que “continuamos também com boa demanda por equipamentos industriais, impulsionados pelos negócios de motores elétricos de baixa e média tensão, e de componentes de automação”.

No setor externo, a Weg manteve volume de vendas de equipamentos eletroeletrônicos industriais, “apesar das preocupações do quadro econômico mundial, e crescimento das vendas em geração, transmissão e distribuição de energia, fruto da carteira construída ao longo do ano”.

A empresa teve receita líquida de quase 8 bilhões de reais entre outubro e dezembro, crescimento de 22% na comparação anual. Analistas esperavam faturamento de 8,07 bilhões, segundo informações Refinitiv.





