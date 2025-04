Weg reporta lucro líquido de R$ 1,55 bilhão no 1º trimestre, alta de 16,4% ante um ano

A Weg registrou um lucro líquido de R$ 1,546 bilhão no primeiro trimestre de 2025, o que representa alta de 16,4% ante o apurado em igual período de 2024. Em relação ao último trimestre do ano passado, houve redução de 8,8%.

O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou R$ 2,173 bilhões entre janeiro e março deste ano, montante 22,8% superior ao reportado nos três primeiros meses do ano passado. Ante o quarto trimestre de 2024, houve queda de 9,0%.

A receita operacional líquida (ROL) somou R$ 10,078 bilhões na primeira etapa do ano, que equivale a uma alta de 25,5% ante o registrado em período equivalente do ano passado. Na comparação com o desempenho entre outubro e dezembro de 2024, porém, a variação foi negativa em 6,9%.

Segundo a administração da companhia, o crescimento de receita foi justificado pela “dinâmica positiva dos negócios de ciclo longo, além da contribuição das últimas aquisições realizadas recentemente”.

No primeiro trimestre do ano, a ROL teve alta anual de 14% no mercado interno e de 36% no externo. No primeiro, a empresa afirmou que a alta foi suportada pela área de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD), “com destaque para a concentração de negócios de geração solar neste trimestre e a continuidade de entrega dos projetos de transmissão & distribuição (T&D)”. No exterior, houve bom desempenho na mesma área, com os negócios de T&D na América do Norte tendo “evolução importante”.