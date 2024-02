Weg registra lucro líquido de R$ 1,745 bilhão no 4º trimestre, alta de 46,2% em um ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/02/2024 - 10:12 Para compartilhar:

A Weg reportou lucro líquido de R$ 1,745 bilhão no quarto trimestre de 2023, o que representa um acréscimo de 46,2% ante o apurado no mesmo período de 2022. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, a alta é menor, de 33%. Com isso, no consolidado do ano, a companhia apresentou lucro líquido de R$ 5,732 bilhões, alta de 36,2% ante o ano anterior.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 1,829 bilhão entre outubro e dezembro, montante 17,3% superior ao reportado no quarto trimestre de 2022. Em 2023, o valor chegou a 7,09 bilhões, aumento de 26,2% frente ao registrado 2022.

A receita operacional líquida apresentou alta de 7,3% sobre o registrado um ano antes, totalizando R$ 8,561 bilhões. No ano, o montante foi a R$ 35,5 bilhões, alta de 8,7% em comparação a 2022.

Segundo a administração da companhia, no mercado interno, o resultado no trimestre foi puxado pela continuidade do bom desempenho das vendas de equipamentos de ciclo longo, especialmente os negócios relacionados com transmissão & distribuição (T&D) e geração eólica. Nos equipamentos de ciclo curto, o destaque foi a retomada do crescimento de receita em Motores Comerciais e Appliance (MCA), cujo ROL subiu 32,3% ante o mesmo período de 2022, fechando o trimestre em R$ 328,6 milhões.

Já no mercado externo, a empresa destacou a frente de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD), “com boa demanda do negócio de geração na Índia e Estados Unidos, além do bom volume de entregas na área de T&D, fruto da carteira construída ao longo do ano, especialmente na América do Norte”. O ROL do segmento no mercado externo cresceu 29,3% no trimestre, chegando a R$ 1,47 bilhão.

Entre outubro e dezembro, a empresa investiu R$ 438,8 milhões em modernização e expansão de capacidade produtiva, máquinas e equipamentos e licenças de uso de softwares, sendo 64% destinados às unidades produtivas no Brasil e 36% destinados aos parques industriais e demais instalações no exterior.

