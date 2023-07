WEG registra lucro líquido de R$ 1,37 bilhão no 2º trimestre, alta de 49,9% na comparação anual

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 11:33 Compartilhe

A Weg encerrou o segundo trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 1,37 bilhão, o que representa um crescimento de 49,9% ante o apurado no mesmo período do ano passado. De acordo com a companhia, o resultado se deve ao “bom desempenho dos negócios de ciclo longo” junto à boa demanda dos produtos e serviços da companhia em suas áreas de atuação.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 1,83 bilhão entre abril e junho, montante 45,9% maior que o reportado no segundo trimestre de 2022.

A Receita Operacional Líquida (ROL) apresentou crescimento de 13,7% sobre o registrado um ano antes, totalizando R$ 8,17 bilhões. No mercado interno, a alta no período foi de 2,9%, enquanto no externo foi de 24,8%. A receita operacional líquida do mercado externo, medida em dólares pelas cotações trimestrais médias, apresentou alta de 24,5% em relação ao apurado em um ano.

As despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (VG&A) consolidadas totalizaram R$ 853,6 milhões no trimestre, aumento de 18,4% frente o verificado há um ano e de 3,2% sobre o primeiro trimestre de 2023. Quando analisadas em relação à receita operacional líquida, elas representaram 10,4%, 0,4 ponto porcentual (p.p.) maior em relação ao mesmo período do ano passado e 0,3 p.p. menor ante valor apresentado no trimestre anterior.

De abril a junho, a empresa investiu R$ 444,8 milhões em modernização e expansão de capacidade produtiva, máquinas e equipamentos e licenças de uso de softwares, sendo 34% destinados às unidades produtivas no Brasil e 66% destinados a instalações no exterior.

