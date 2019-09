WEG reformulará diretorias em janeiro, com divisão da área de motores

A WEG vai alterar a estrutura da unidade de motores a partir de janeiro do no que vem. Como aprovado pelo conselho de administração, após a saída de Luis Alberto Tiefensee do posto de diretor superintendente de WMO, essa divisão será desmembrada em duas: WEG Motores Industrial e WEG Motores Comercial e Appliance.

A primeira será responsável pelos negócios de motores industriais baixa tensão em ferro fundido e alumínio, redutores e motoredutores, tendo as fábricas de Jaraguá do Sul e Guaramirim; Itajaí (fábrica de fios); RF Reflorestamento; Portugal; Nantong e Rugao; México; Alemanha; WATT Drive; e WEG Cestari. Já a outra ficará com motores fracionários, rolled steel e motores para uso doméstico, e as fábricas de Linhares; Manaus; Córdoba; Bluffton; Changzou e parte do México, para motores comerciais e rolled Steel.

A unidade WEG Motores Industrial terá como diretor superintendente Alberto Yoshikazu Kuba, atualmente na China, enquanto a WEG Motores Comercial e Appliance será liderada por Julio Cesar Ramires, atual Diretor Internacional e de Novos Negócios WEG Motores, posição esta que será extinta.

Outra mudança será que Milton Oscar Castella deixará o cargo de diretor de engenharia das unidades WEG Motores e WEG Energia a partir de 31 de março de 2020, sendo substituído – como diretor de Engenharia WMO Industrial e WEG Energia – por Rodrigo Fumo Fernandes, à frente de engenharia na China.

Na WEG China, também em janeiro de 2020, assumirá como diretor superintendente Eduardo de Nóbrega, atual superintendente da WEG Energia.