WEG: mantido o cenário atual, devemos ter desempenho melhor que em anos anteriores, diz diretor

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 12:47 Compartilhe

O diretor administrativo financeiro da WEG, André Luís Rodrigues, afirmou que, caso se mantenham as condições atuais, a companhia deve apresentar, este ano, desempenho melhor do que nos anteriores.

O executivo disse esperar que a empresa continue “suportando boa rentabilidade ao longo do ano” e que tem boa carteira de ciclo longo tanto no segmento de equipamentos industriais quanto em transmissão e distribuição de energia. As afirmações foram feitas durante a teleconferência sobre os resultados da companhia no segundo trimestre de 2023.

Rodrigues disse, no entanto, que a companhia está atenta ao cenário macroeconômico global e riscos de volatilidade, identificados, por exemplo, na Europa em relação à demanda de produtos de ciclo curto. Ressaltou ainda que “a margem específica de um trimestre não pode ser referência para os outros”. A empresa teve lucro líquido 50% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Ainda assim, manteve a expectativa de crescimento sustentável para os próximos meses.

Em relação à precificação, o executivo afirmou que está relacionada à demanda que, enquanto estiver aquecida, permitirá a manutenção nos níveis atuais, exceto por ajustes pontuais já feitos. O cenário, porém, será acompanhado para análise desse fator, completou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias