Weg investirá R$100 mi em sistemas de baterias de lítio no Brasil até 2024

Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/02/2023 - 19:29

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – A Weg investirá 100 milhões de reais até 2024 para expandir a produção de sistemas de baterias de lítio no Brasil, em movimento que envolve uma nova fábrica em Santa Catarina e visa a crescente demanda por veículos elétricos, disse a empresa nesta segunda-feira.

A Weg afirmou em comunicado que aumentará as dimensões do prédio atual de fabricação no parque fabril em Jaraguá do Sul (SC), onde fica a sede da companhia, e também construirá uma nova fábrica no local que deve ficar pronta no primeiro semestre de 2024.





Os “packs”, que são customizáveis, envolvem vários módulos, células de íons de lítio e sistemas de gerenciamento eletrônico, refrigeração e de segurança, entre outros itens.

A Weg disse que os investimentos, que devem geram cerca de 140 novos empregos, vêm para “atender a demanda crescente do mercado de mobilidade elétrica e sistemas de armazenamento de energia”.

O plano de investimentos terá duas fases, a primeira com a ampliação imediata do prédio de produção atual e a segunda envolvendo a nova fábrica, segundo a Weg.

A empresa não deu detalhes sobre quanto sua capacidade de produção deve aumentar com a injeção de recursos.





