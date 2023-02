Weg avança após resultado sólido e dividendo complementar; BTG reitera “compra”

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/02/2023 - 11:15 Compartilhe





(Reuters) – As ações da Weg reagiam positivamente ao resultado do quarto trimestre divulgado nesta quarta-feira, que mostrou Ebitda de 1,56 bilhão de reais para o período, alta de 38,6% sobre um ano antes.

A fabricante de motores elétricos e tintas industriais também aprovou dividendos complementares de cerca de 950 milhões de reais, correspondente a 0,23 real por ação.

Às 10:52, os papéis avançavam 1,85%, a 39,07 reais, entre os melhores desempenhos do Ibovespa, que subia 0,31%. Na máxima até o momento, chegaram a 39,34 reais (+2,55%).





Analistas do BTG Pactual avaliaram que a Weg novamente apresentou números sólidos que superaram as expectativas da casa, enviando uma mensagem positiva em relação à qualidade e resiliência do resultado.

“Igualmente importante, a empresa apresentou um forte crescimento de receita em todas as suas principais divisões, ajudando a diminuir as preocupações de uma desaceleração no crescimento em meio a uma recessão global.”

Lucas Marquiori e Fernanda Recchia esperam que 2023 traga um crescimento anual mais suave, mas continuam confiantes na capacidade da Weg de manter uma expansão de dois dígitos, independentemente do cenário macro.

O BTG Pactual tem recomendação de “compra” para os papéis, com preço-alvo de 50 reais.

(Por Paula Arend Laier)





