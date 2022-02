WEG aprova dividendo complementar de R$861 mi, aumento de capital de R$1 bi

(Reuters) – A fabricante de motores e de equipamentos de geração solar distribuída WEG anunciou nesta terça-feira que aprovou o pagamento de 861 milhões de reais em dividendos complementares.

Em documento separado, a companhia informou que seu conselho de administração aprovou um aumento do capital de um bilhão de reais, para 6,5 bilhões de reais, por meio da incorporação de parte do saldo da conta de reserva de lucros, sem aumento do número de ações.

(Reportagem de Aluísio Alves e André Romani)

