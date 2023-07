Wedbush prevê que Microsoft será próxima a atingir US$ 3 trilhões após Apple

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 17:19 Compartilhe

A Microsoft deverá ser a próxima empresa a atingir US$ 3 trilhões em valor de mercado, no começo de 2024, acredita o Wedbush Securities. A Apple é a única neste patamar hoje, realcançado no fim do mês passado.

O Wedbush disse, em relatório, que acredita fortemente que a monetização do ChatGPT e da inteligência artificial vai somar de US$ 40 a US$ 50 por ação ao valuation da Microsoft. O banco disse que mantém sua recomendação de ‘outperform’ e o preço-alvo de US$ 375.

“Nas últimas semanas, em nossas várias conversas com clientes e parceiros da Microsoft, ficou claro para nós que a monetização da inteligência artificial e do ChatGPT na nuvem é uma oportunidade transformadora para a indústria”, escreveu na nota.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias