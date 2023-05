Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 06/05/2023 - 19:21 Compartilhe

Rodrygo foi decisivo mais uma vez com a camisa do Real Madrid e marcou os dois gols da vitória merengue, por 2 a 1, contra o Osasuna na final da Copa do Rei. O brasileiro foi aclamado nas redes sociais após o confronto que gerou mais uma taça para a equipe da capital espanhola.

Vinícius Jr também teve grande destaque no triunfo merengue. O atacate foi responsável por assistir o compatriota no primeiro gol da partida. Em grande jogada individual, o ex-Flamengo enfileirou adversários e deixou Rodrygo livre na frente do gol para marcar.

Com os brasileiros em campo, o Real Madrid conseguiu vigéssimo título do torneio espanhol. Agora, a equipe está apenas dez conquistas atrás do Barcelona, o maior vencedor da Copa do Rei, com 30 conquistas.

– Vinícius Jr, sensacional (de novo). Rodrygo, matador (de novo) – publicou um internauta. https://twitter.com/PortaIBlanco/status/1654962945237893123

– Rodrygo tem estrela!! Nasceu pra ser decisivo – comentou outro fã do esporte. https://twitter.com/realmilgrauu/status/1654965214285012992

– Predestinado ao sucesso. Ele é o homem da final da Copa Del Rey – vibrou uma página. https://twitter.com/MADRlDISTAS/status/1654963159478747137

– Vinícius Júnior é muito craque, que jogadaça fantástica. E mais um gol decisivo para o excelente Rodrygo – narrou um internauta. https://twitter.com/Luiz08tk/status/1654944574232510465

– Rodrygo é viciado em jogo grande – concluíram. https://twitter.com/futtmais/status/1654962529838178306

