Web se espanta com quantidade de malas de Thiago Nigro e Maíra Cardi: ‘Só o básico’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/11/2023 - 3:15 Para compartilhar:

Viralizou nesta quarta-feira, 1, uma foto de Thiago Nigro e Maíra Cardi que deixou internautas surpresos. No clique, o casal aparece em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado de quase 40 malas de viagem.

+ Orlando para adultos: confira atividades fora do óbvio na cidade mais visitada dos EUA

Apesar de a imagem avulsa ter repercutido nas redes sociais, ela faz parte de um conjunto de registros do casal se despedindo da cidade ao lado da família. Na publicação feita em seu Instagram, Thiago ainda mostrou um grupo de 23 pessoas atrás das malas.

“Foram 10 dias por aqui”, explicou o empresário, em sua rede social. E concluiu: “Obrigado à nossa família, que nos proporcionou esse momento incrível, e a todos de Orlando por nos receberem tão bem.”

No X/Twitter, no entanto, internautas não perderam a oportunidade de brincar com o assunto. “Viajando os dois e levando o ego junto”, escreveu um. “Igual eu, levando só o básico”, ironizou outro. “É para carregar tanta breguice”, criticou um terceiro.

Veja:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias