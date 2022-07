Web reage a chegada Lewandowski no Barcelona: ‘É a contratação mais pesada da janela até aqui’ Bayern de Munique confirma acordo com Barcelona pelo atacante polonês

Os torcedores do Barcelona se mostram empolgados com a chegada do atacante Robert Lewandowski. O polonês de 33 anos deve assinar contrato com o clube catalão até 2025. Na web, muitos fãs da equipe comentaram sobre a nova aquisição do clube.

Na noite da última sexta-feira, o Barcelona entrou em um acordo com o clube alemão pela transferência de Lewandowski por cerca de 50 milhões de euros. O veterano chega como um dos grandes reforços da temporada. A vinda do atacante movimentou os internautas nas redes sociais.

O jornalista Fernando Campos, da ESPN, exaltou a importância da chegada do centroavante.

– Lewandowski no Barcelona é a contratação mais pesada da janela (de transferências) até aqui. Estamos falando de um cara que foi melhor do mundo recentemente e é o maior artilheiro da Europa nos últimos anos. Camisa 9 brutal e decisivo. O Barça vai dar um salto enorme de qualidade para 22/23. Bomba! – escreveu.

Barcelona acerta com Robert Lewandowski eu automaticamente: pic.twitter.com/Jewo5LPF4l — Central Culé (@cule_central) July 15, 2022

Lewandowski comemorando gol no Barcelona pic.twitter.com/2OJnaHUoOr — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) July 15, 2022

Kessié ✅

Raphinha ✅

Christensen ✅

Lewandowski ✅ Caralho irmão, o FC Barcelona está de volta!!!! — Lionel Messi Brasil (@MessiLeoBrasil) July 15, 2022

Lewandowski se despede do Bayern de Munique depois de oito anos, tendo chegado ao clube em 2014, vindo do Borussia Dortmund. A expectativa é de que o camisa 9 chegue a Barcelona neste sábado.

O jogador, inclusive, tem possibilidade de viajar para se juntar ao restante do elenco nos Estados Unidos, onde a equipe fará parte da pré-temporada.

Eleito o melhor jogador do mundo nas duas últimas temporadas, Lewa é o quarto reforço confirmado do Barcelona para a próxima temporada. Até o momento, o clube anunciou as chegadas do meia Franck Kessié, do zagueiro Andreas Christensen e dos atacantes Ousmane Dembélé e o brasileiro Raphinha.

