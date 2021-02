Web ‘explica’ saída de Honda de clube português após cinco dias: ‘Parecia a camisa do Botafogo’ Ídolo japonês acordou saída do Portimonense e virou piada nas mãos dos internautas

O ex-Botafogo Keisuke Honda, de 34 anos, virou piada entre os torcedores brasileiros após acertar com o time português Portimonense e, cinco dias depois, anunciar que está de saída do clube. A internet não perdeu a brincadeira e se divertiu com o desacordo por questões burocráticas.



+ Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos

– Completamente normal. Honda viu a camisa branca e preta parecida com a do Botafogo e começou a ter pesadelos à noite. Fez certo… – comentou um dos torcedores lembrando a semelhança alvinegra entre os uniformes.

Honda não saiu “de bem” com a torcida do Glorioso. Enquanto o clube estava na zona de rebaixamento – que depois seria confirmada a queda para a Série B -, o japonês decidiu deixar o Rio de Janeiro. Honda chegou com status de ídolo e esperava ser “o cara” da temporada 2020, que acabou não sendo como o aguardado.

Um erro em questões burocráticas fez o japonês ex-seleção deixar Portugal dias após acertar sua chegada, afinal, ele não poderia ser inscrito na competição – que está em andamento. Livre no mercado, o jogador deverá procurar outro destino para atuar em 2021.

– Que forma triste de encerrar a carreira esse Honda. Só entra em presepada – comentou outra torcedora. Veja como foi a repercussão:

E MAIS:

Saindo pelas portas do fundo novamente https://t.co/2sOJP9TlvO — Dante ⭐ (@LimaDante) February 11, 2021

Na boa, não digo q estou mal em rir com essa história do Honda no Portimonense!!! Kkkkkkkk — Pedro Afonso (@PedroAfonsoSh) February 11, 2021

Que forma triste de encerrar a carreira esse Honda, só entra em presepada. https://t.co/xQmzSbDtHS — Marcelo Bastos (@Marcelobasttos) February 11, 2021

Completamente normal, viu a camisa branca e preta parecida com a do botafogo e começou a ter pesadelos a noite, fez certo… — dmattia (@guilhermemattia) February 11, 2021

E MAIS:

Veja também