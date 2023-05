Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 06/05/2023 - 23:44 Compartilhe

Vasco e Fluminense empataram em 1 a 1, neste sábado, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor promoveu grande pressão no segundo tempo, mas Léo Jardim brilhou e virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

– Que partida espetacular do goleiro Léo Jardim. Grande atuação. O que mostra também que o Fluminense fez um jogo dominante. Criou. Martelou. Vasco leva um ponto precioso. E pro Flu nada que não vá ser recuperado nas próximas rodadas. Mas se houvesse um vencedor, seria o Flu! – disse Eric Faria.

– Léo Jardim atualmente é o melhor jogador do Vasco disparado nesse Campeonato Brasileiro – comentou uma página ligada ao Vasco.

– Se não fosse o Léo Jardim, o Vasco já seria o lanterna do campeonato – brincou outra conta relacionada ao Cruzmaltino.

Com o empate, o Vasco chegou aos cinco pontos, na oitava posição do Campeonato Brasileiro. O Fluminense foi aos sete pontos, na quarta colocação do torneio. Na próxima rodada, o Cruzmaltino pega o Coritiba, enquanto o Tricolor encara o Cruzeiro.https://twitter.com/ericfaria74/status/1655030644039188481https://twitter.com/vascaodazoeira/status/1655028379794518018https://twitter.com/crvgdadecepcao/status/1655029968328327170

