Web detona Éder Militão após jogador pedir guarda de filha com Karoline Lima: ‘Quer atingir por onde mais dói’

Internautas se revoltaram contra Éder Militão após o jogador pedir na Justiça a guarda de Cecilia, de dois anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Karoline Lima. O jogador pretende levar a menina, filha única de ambos, para viver com ele na Espanha, onde ele mora.

A informação foi divulgada nesta terça-feira, 16, gerando indignação dos admiradores da influenciadora, que acompanham o antigo relacionamento dela com o atleta.

Em seu pedido, Militão, que tem a guarda compartilhada de Cecilia, alega que Karoline estaria praticando alienação parental e que ela seria uma mãe ausente, deixando a menina em casa para curtir baladas.

Não demorou muito e os internautas no “X”, antigo Twitter, lembraram que o jogador costumava sair para noitadas enquanto Karoline, grávida, ficava em casa sozinha. Na ocasião, os dois moravam juntos na Europa.

Outros usuários do microblog apontaram que o jogador tem ciúme de Karoline, que atualmente namora Léo Pereira, do Flamengo, já que em ocasião anterior, Militão processou Karoline, tentando impedi-la de e mudar de São paulo para o Rio de Janeiro para viver com o namorado, o jogador Léo Pereira.

“O Eder Militão deixava a Karoline grávida em casa, ia para a balada, chegava bêbado e vem dizer que a Cecília não deve ter orgulho da mãe? O pior é a Tata que é mãe, compactuando com tudo isso. Será que ela ia gostar se o Leonardo quisesse tirar os filhos dela também?”, apontou um internauta, lembrando que Tainá Castro, que se casou recentemente com Militão, é ex de Léo Pereira, atual namorado de Karoline Lima.

“Nunca, jamais foi sobre a filha e o bem-estar dela, sempre foi para atingir Karol”, disparou outra internauta.

É um crime um pai querer tirar o filho de uma mãe se n tiver negligência. Ele alegar q ela n é boa mãe, por causa do passado dela, por ela ter baba é inadmissível. Esse manco tem tanta raiva da Karol q quer atingir por onde mais dói, a Cecília! Ele é podre, isso é vergonhoso. — Stephanie (@stepedrosa21) July 16, 2024

o ultimo parágrafo me rendeu a melhor risada do dia, juro, eder vc é um grande piadista, devia largar o futebol e virar comediante de stand-up — elle é uma fábrica de corações partidos (@ellxfrzzz) July 16, 2024