A árbitra Edna Alves foi criticada nas redes sociais após a partida entre Flamengo e Botafogo neste domingo, no Maracanã, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, o alvinegro superou o rival, por 3 a 2, e assumiu a liderança do torneio nacional, mas a partida foi marcada por polêmicas de arbitragem.







Durante o confronto, a árbitra foi apontada como uma juíza sem pulso para abitar determinada partida. No confronto ela chegou a expulsar o lateral Rafael, do Botafogo, em chegada forte em Everton Cebolinha, mas não teve a mesma postura para tirar Thiago Maia de campo em falta forte em jogador adversário.

+ Rizek critica Edina Alves após lance polêmico no jogo entre Flamengo e Botafogo: ‘Difícil de entender’

– Essa Edna é uma das piores Árbitra do quadro da CBF!! Como que o VAR não chama para revisar. Vergonha – publicou um internauta.

Essa Edna é uma das piores Árbitra do quadro da CBF!! Como que o VAR não chama para revisar. Vergonha.#colunadofla — Célio Reis Sales❤️ (@cr23_unir) April 30, 2023

– Luis Castrou perdeu a linha de graça, que isso. E como essa Edna é sem pulso – publicou outro fã do esporte.

Luis Castrou perdeu a linha de graça, que isso E como essa Edna é sem pulso



— PCL (@PCL_1991) April 30, 2023

+ ATUAÇÕES: Léo Pereira e Everton Ribeiro se salvam no Flamengo no clássico diante do Botafogo

– Essa Edna não é ruim não irmão. ELA É MUITO RUIM. Eu acho que é um dos piores árbitros (a) que na apitou no Brasileirão em toda sua história. Tá de sacanagem, ela é um ímã de polêmica e má atuações – concluíram.







Essa Edna não é ruim não irmão. ELA É MUITO RUIM. Eu acho que é um dos piores árbitros (a) que na apitou no Brasileirão em toda sua história. Tá de sacanagem, ela é um ímã de polêmica e má atuações.



— Lucas Del' Amore ⓟ (@lucas_delamore) April 30, 2023

