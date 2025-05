Web aponta indiretas do pai de Marina Ruy Barbosa a Marquezine: ‘Inveja’

Paulo Ruy Barbosa, pai de Marina Ruy Barbosa, saiu em defesa da filha, após a atriz ser alvo de ataques virtuais. A artista foi vítima de críticas em um post no Instagram evidenciando a presença dela no Festival de Cannes, na França, e citando que ela foi homenageada pela Forbes.

O pai de Marina rebateu os comentários e não demorou muito para que os internautas interpretassem as declarações como alfinetadas e indiretas para Bruna Marquezine, com quem Marina já teve pequenos “desencontros de ideias” no passado.

“Atriz que vai aos festivais só pra desfilar looks (risos). Nem os colegas, [como] Wagner Moura, fazem uma menção a essa ‘estrela’… cinco anos seguidos e até hoje não foi convidada a fazer um trabalho internacional (risos)”, disparou uma pessoa nos comentários.

O pai de Marina rebateu: “A carreira dela fala por si só, e graças somente ao trabalho incrível que ela faz, sem nunca precisar se escorar na fama de terceiros. A consequência disso sé ser convidada para os melhores papéis, os melhores contratos publicitários, as capas de revistas nacionais e internacionais, prêmios nacionais e internacionais. Sinto muito, não adianta tentar diminuir as conquistas dela, que são muitas. Ela está em outro patamar”.

Ele também reagiu após dizerem que Marina não foi convidada para o Oscar e nem para o MET Gala – eventos nos quais Marquezine marcou presença, após protagonizar “Besouro Azul”, filme da DC.

“Sinto muito que você se contenta com uma presença aleatória numa festinha de Oscar”, declarou Paulo ao responder um seguidor que criticou Marina. “MET Gala é um show dos horrores, nunca foi o ‘maior evento de moda do mundo’, você precisa se informar”, acrescentou o pai da atriz em outro comentário.

Por fim, Paulo ainda alfinetou: “O recado foi dado, tem endereço certo e a carapuça serviu. Não é de hoje que você se rasgam a cada conquista da Marina, colocando muitos comentários desrespeitosos. Vai elogiar sua musa quando ela ganhar alguma coisa, mas como isso não acontece nunca, vocês morrem de inveja”.