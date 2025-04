Web aponta indireta de Alice Wegmann após boatos de briga entre atores de ‘Vale Tudo’

O suposto atrito entre Cauã Reymond e Bella Campos nos bastidores de “Vale Tudo” ganhou as redes sociais nesta terça-feira, 15. Segundo rumores, os atores que dão vida a César Ribeiro e Maria de Fátima Acioli no folhetim das 21h da Globo estariam se estranhando, e as possíveis desavenças já teriam até chegado ao setor de compliance da emissora.

Alice Wegmann, que também integra o elenco do remake, foi envolvida nos boatos após publicar, através do s Stories do Instagram, um clique ao lado de colegas da novela. A legenda da postagem soou como indireta na opinião dos internautas, que logo reagiram.

Na imagem, ela aparece com Lucas Leto, Carolina Dieckmann e Bella Campos.

“A delícia de trabalhar com quem a gente gosta”, escreveu ela.

“Ela gosta de atiçar, né? rs”, divertiu-se um usuário do “X”, antigo Twitter. “Os bastidores mais interessantes que a trama da novela”, opinou outro. “É isso, a novela afundou. Vai virar briga de elenco, as cenas vão ser péssimas. ‘Vale Tudo’ já tem seu fim”, disparou mais um internauta. “A indireta da Alice para o Cauã”, escreveu outro.

Os desentendimentos entre Bella e Cauã teriam começado após o ator, supostamente, ter reclamado de sua atuação dela para a direção da novela. Porém, segundo publicação no portal Léo Dias, o mal-estar entre os dois já estava acontecendo logo nas primeiras semanas de preparação para a trama.

