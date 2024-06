Web aponta distorção de imagem em foto de irmã de Neymar: ‘Servindo horrores’; veja imagens

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 15:15 Para compartilhar:

Rafaella Santos, irmã de Neymar, esteve presente no leilão do jogador na noite de segunda-feira, 3, no Clube Monte Líbano, localizado no bairro de Moema, na capital paulista. O evento contou com o leiloamento de 24 experiências.

No X (antigo Twitter), internautas apontaram que o vestido escolhido pela moça, muito brilho, plumas e fenda, não foi adequado para a ocasião. Eles observaram também que ela possivelmente renovou algum procedimento estético no rosto.

“Horrores mesmo né pq o bom gosto passa longe”, comentou uma moça. “Pq quando a pessoa fica rica, parece que vem com o mau gosto embutido?”, disse outra. “Nunca aceito a forma que essa menina se estragou com plástica, acompanhava ela desde quando neymar jogava no Santos, ela era tão linda natural”, falou outra.

+ Saiba o que aconteceu no leilão beneficente de Neymar Jr.

Veja abaixo:

é impressionante como a Rafaella Santos não erra um look, ela erra todos pic.twitter.com/KzlsD2WxjG — Aluisio Oliveira (@aluisiollveira) June 4, 2024

Rafaella Santos (irmã do Neymar) servindo horrores no tapete vermelho do leilão beneficente do Instituto de seu irmão. pic.twitter.com/jlyVKoxcP4 — POPTime (@siteptbr) June 4, 2024

O antes era melhor que o depois. pic.twitter.com/xFqq2rMamc — LucyRG (@LucyGuim) June 4, 2024