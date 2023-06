WC no Beat revela sessão de estúdio com Bruna Griphao: ‘Tem hit a caminho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2023 - 22:00 Compartilhe

O produtor musical WC no Beat e a atriz e cantora Bruna Griphao uniram forças em uma sessão de estúdio para gravar novos trabalhos.

Em colaboração com a cantora Amanda Coronha, os artistas criaram uma música do zero e, juntos, prometem entregar uma faixa impactante.

Bruna tem se destacado em sua carreira musical, lançando seu mais recente single intitulado “Queimar”. Com sua versatilidade artística, agora ao lado de WC no Beat, ela se aventura em uma parceria que promete.

Ao comentar sobre a sessão de estúdio com a artista, o produtor não deu muitos spoilers, mas deixou claro que estão trabalhando em algo bem diferente do que as pessoas podem imaginar.

“A Bruna está gostando muito e eu também estou me amarrando. Acredito que vão nascer muitas colaborações, então o público pode esperar coisa boa que ela está vindo”, disse ele para a IstoÉ Gente.

O produtor garante que, agora que Bruna está focada na música, ele tem preparado muita coisa boa, junto a um grande time.

“Ela está juntando um time de produtores gigantescos e estou fazendo parte disso e fico muito feliz. Tem hit a caminho, Bruna e WC no Beat”, declarou.

WC no Beat afirma não querer estragar a surpresa que vem por aí, mas garante que o público não perde por esperar.

“Fiquem atentos às redes sociais, que eu tenho soltado aos poucos o que o público pode esperar”, disse.

