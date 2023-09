WC no Beat lança o álbum ‘Favela Drill’ e fala sobre mudança para o drill funk

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2023 - 11:24 Compartilhe

O produtor WC no Beat, como um dos grandes nomes da cena urbana brasileira, se prepara para lançar seu primeiro álbum direcionado ao estilo musical drill funk. Com uma abordagem inovadora, sua mais recente produção intitulada “Favela Drill” está disponível em todas as plataformas digitais.

O projeto, que traz uma abordagem totalmente diferente de tudo que já lançou na carreira, conta com nove faixas, sendo elas “Namorada Nova” feat. Uclã, “Mente de Malandra” em parceria com MC Gabzin e Felp22, “24h” com Nina do Porte e Hyperanhas, “Disney” com Pocah e MC Luanna, “X6” com Young Mafia, “Sem Chuteira” em colaboração com Flacko e Sidoka, “Chutei o Balde” feat. GP, BigBllakk e Nog, “Rabuda” com Lipinho, Derxan e Leall e “Mala” em colaboração com 2T, Sant e Tyballsy.

Segundo o artista, mesmo se tratando de um novo território em sua carreira, desde quando anunciou o álbum teve uma resposta muito positiva do público. “Quando eu falei que iria mudar o meu estilo sonoro, o público do drill me aceitou de uma forma muito acolhedora, os artistas e os produtores também. O funk já tem essa abertura com o rap, então a galera ficou muito animada em fazer um projeto que nunca tinha sido feito antes, muita gente do funk nunca tinham feito drill, sendo um desafio para cada um deles”, conta.

Para WC, esse retorno foi surpreendente, mas fez com que ele tivesse ainda mais expectativas para apresentar esse trabalho. “O público me abraçou de uma forma que eu não esperava, de uma forma muito legal, em que me senti muito acolhido e me senti mais feliz ainda de criar esse projeto por saber que o público também gosta e está do meu lado”, declara.

