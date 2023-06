WC No Beat fala sobre nascimento do segundo filho e sua adaptação à nova rotina familiar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 9:04 Compartilhe

Após o nascimento de seu segundo filho, Luca, WC No Beat abriu o jogo sobre como tem conciliado sua intensa rotina de shows com a paternidade. Com uma filha mais velha, Laura, de 5 anos de idade, o renomado produtor musical compartilhou sua experiência e o quanto tem aproveitado essa nova fase de sua vida.

O artista conta que mesmo se dedicando intensamente ao seu trabalho na indústria musical, reconhece a importância de encontrar um equilíbrio entre sua carreira agitada e os momentos com a família. Assim, com o nascimento do pequeno, ele tirou alguns dias off em sua agenda para curtir a chegada do filho.

“Eu consegui aproveitar bem esse tempo com eles, ainda mais eu que não sou um cara que gosta muito de férias. Eu aproveitei meu filho, minha filha, minha esposa e minha casa. São coisas simples que nós, que vivemos na correria, às vezes não conseguimos aproveitar”, conta.

Segundo WC, ao se tornar pai novamente, tem experimentado uma nova perspectiva em relação à vida familiar e está desfrutando intensamente. “Eu estou me amarrando. Confesso que estou sendo um pai babão e tô curtindo essa onda, ajudando a minha esposa dentro de casa, porque esse momento também é delicado para ela e assim a gente vai seguindo a vida”, diz.

Comparando com o nascimento de sua primogênita, o artista destacou a tranquilidade desta vez. Tendo adquirido conhecimentos valiosos com a primeira experiência da paternidade, pôde aplicar essas aprendizagens na criação de Luca.

“A chegada do segundo filho foi menos conturbada, principalmente pelo fato de eu ter sido pai de uma menina cedo. Com menina, você tem que ser um pouco mais delicado. Eu peguei todo esse conhecimento que tive até agora com a minha filha e consegui aplicar nas coisas do meu filho, coisas como fazer um quartinho bonitinho, comprar um enxoval maneiro, sem ter pressa e sem preocupação”, revela.

Embora a rotina de shows possa ser desafiadora, o artista garante estar determinado a dedicar um tempo de qualidade à sua família. Para ele, os momentos simples e significativos são essenciais para fortalecer os laços familiares, que são os mais importantes em sua vida.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias