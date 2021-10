Watford reagiu bem após ser goleado pelo Liverpool para surpreender o Everton, diz Ranieri

LIVERPOOL, Inglaterra (Reuters) – O técnico do Watford, Claudio Ranieri, ficou animado com a maneira como seu time se recuperou da goleada sofrida para o Liverpool por 5 x 0 no último fim de semana para ganhar do Everton por 5 x 2 em um “jogo maluco” neste sábado.

O Watford saiu duas vezes atrás e marcou quatro gols em frenéticos 13 minutos para conseguir sua primeira vitória em Goodison Park na história, e a primeira de Ranieri pelo clube que ele assumiu no começo deste mês.

“Foi um jogo maluco porque concedemos muitas chances, mas o Everton também concedeu cinco gols e outras grandes chances”, afirmou Ranieri.

“Estou muito satisfeito porque, após a derrota para o Liverpool, queríamos reagir e reagimos muito bem. (Sofrer cinco gols) é divertido para você, mas semana passada não foi tão divertido.”

“Eu pedi que meus jogadores nunca desistissem, continuassem jogando nosso futebol. Temos que defender melhor do que fizemos hoje, mas pouco a pouco tenho certeza que eu e meus jogadores vamos nos relacionar muito bem.”

