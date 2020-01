Watford contrata atacante argentino Pussetto, que estava na Udinese

O Watford anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante argentino Ignacio Pussetto, de 24 anos, e que pertencia à Udinese, até junho de 2024.

“Temos o prazer de anunciar a contratação permanente do argentino Ignacio Pussetto, vindo da Udinese e assinando por 4 anos e meio”, anunciou o clube inglês.

Revelado pelo Atlético San Rafaela e com passagem pelo Huracán antes de assinar pela Udinese em julho de 2018, o atacante argentino disputou 50 partidas com a equipe de Udine, marcando 5 gols, segundo dados do clube londrino.

“É um grande passo na minha carreira. Estou feliz e orgulhoso de jogar na Premier League”, disse o jogador nas redes sociais do clube.

O Watford vive um momento conturbado. Os maus resultados no início da temporada levaram a equipe a ocupar a última posição no campeonato inglês por várias semanas, o que acabou provocando a demissão do técnico espanhol Javi Gracia (logo na quarta rodada) e Quique Sánchez Flores (demitido na 14ª).

Com a chegada do treinador Nigel Pearson ao comando, a equipe melhorou seu desempenho e no fim de semana passado deixou a zona de rebaixamento após derrotar por 3 a 0 o Bournemouth, adversário direto na luta pela permanência, resultado que deixou os ‘Hornets’ na 17ª posição da tabela.

mcd/pm/aam