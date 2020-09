Waterson vence duelo equilibrado contra Hill no UFC Vegas 10 Único brasileiro em ação no UFC Apex, Alan Nuguette mostrou muita garra, mas não foi páreo para Bobby Green, que segue embalado no peso-leve

A luta principal do UFC Vegas 10, realizado na noite de sábado (12), nas instalações da companhia em Las Vegas (EUA), se destacou pela técnica das atletas durante os cinco rounds equilibrados e com alternância de domínio. Michelle Waterson levou a melhor sobre Angela Hill e garantiu o triunfo por decisão dividida. O card foi histórico pelo fato de “Overkill” ser a primeira lutadora negra dos Estados Unidos a estrelar um card do Ultimate.

Único brasileiro em ação no UFC Apex, Alan Nuguette mostrou muita garra, mas não foi páreo para Bobby Green, que segue embalado no peso-leve. Ainda no evento, destaque para o agitado card preliminar. Das seis lutas, quatro terminaram com finalização.

Watterson supera Hill no main event



No primeiro round, as duas atletas travaram um duelo técnico em pé, mas com vantagem para Angela Hill que teve mais agressividade. Michelle Waterson buscava responder e, em alguns momentos, procurou a luta agarrada, mas não teve sucesso em suas investidas. O embate seguiu sendo disputado com intensidade na trocação e “Overkill” tendo superioridade – sempre alternando combinações de jab-direto e chutes.

Já para o terceiro assalto, Waterson colocou a estratégia do grappling em prática, derrubou a oponente e aplicou golpes no ground and pound para desgastar fisicamente a adversária. O quarto round voltou a ser disputado todo ele em pé, com intensidade de ambas as partes e Michelle colocando os melhores golpes.

O panorama do confronto seguiu equilibrado e com as atletas alternando o domínio até os segundos finais. Após 25 minutos no mais alto nível, Waterson ficou com a vitória por decisão dividida e voltou a vencer no peso-palha após duas derrotas. Hill, por sua vez, amarga o segundo resultado negativo seguido.

Green domina e vence Nuguette



No começo do embate, Alan Nuguette encurtou e tentou trabalhar a luta agarrada, mas Bobby Green se defendeu e conseguiu duas boas quedas. Em uma delas, o americano aplicou alguns golpes no ground and pound. Aproveitando uma brecha, o brasileiro até encaixou uma chave de braço, porém não conseguiu encerrar o confronto. Para o segundo assalto, os dois lutadores apresentaram um desgaste físico. O manauara seguiu mostrando garra e indo para cima, enquanto “King” teve as ações mais efetivas.

No último round, Green foi administrando a vantagem que construiu nos dois primeiros assaltos. Nuguette chegou a pegar as costas do americano, mas não manteve a posição. No fim, por decisão unânime, vitória para “King” que se mantém embalado e chega ao terceiro triunfo seguido no peso-leve. Já o brasileiro, que não lutava há quase dois anos, segue sem vencer e registra a segunda derrota consecutiva no UFC.

Outros destaques do card principal



Em duelo agitado no peso-leve, Ottman Azaitar derrotou Khama Worthy por nocaute técnico após uma trocação franca no primeiro round. O marroquino segue invicto na carreira (13-0-0) e com duas vitórias no UFC. Já o americano registra o primeiro revés na organização. No peso-mosca, Roxanne Modafferi venceu Andrea Lee por decisão unânime em duelo equilibrado de três rounds. “The Happy Warrior” volta a vencer na categoria e “KGB” fica ameaçada de demissão com três resultados negativos em sequência.

E teve polêmica! Após receber uma sequência de golpes de Mike Rodriguez no segundo round, Ed Herman acusou uma joelhada na costela, deixando a entender que tinha sido na região da genital. O árbitro Chris Tognoni não encerrou a luta e pediu atendimento médico para o meio-pesado. O duelo voltou e, no terceiro round, Herman encaixou uma kimura para finalizar Mike. Esse é o terceiro triunfo de “Short Fuse”, enquanto “Slow” volta a ser derrotado. Na abertura do card principal, Billy Quarantillo acelerou o ritmo na largada para o último round, colocou apenas um cruzado de direita e venceu Kyle Nelson por nocaute. O americano segue invicto no UFC e agora soma três vitórias. Já o canadense tem três derrotas em quatro lutas.

Finalizações marcam card preliminar



Fechando o card preliminar, Sijara Eubanks colocou sua estratégia em prática e derrotou Julia Avila por decisão unânime. “Sarj” coleciona a segunda vitória seguida no peso-mosca, enquanto “Raging Panda” registra o primeiro revés na companhia. Estreante no UFC, Kevin Croom assumiu a luta contra Roosevelt Roberts durante a pesagem oficial para o evento, há pouco mais de 24h para o combate, no lugar de Matt Frevola. O peso-leve precisou de apenas 31 segundos para finalizar o oponente com uma guilhotina. Agora, “The Predator” fica com duas derrotas nas últimas apresentações na franquia. No duelo de debutantes no Ultimate, Alexander Romanov mostrou qualidade na luta agarrada, teve amplo domínio e finalizou Roque Martinez com um katagatame no segundo round. O moldavo chega impactando o peso-pesado.

Jalin Turner apresentou domínio sobre Brok Weaver em pé e no chão. “The Tarantula”, que assumiu o combate na última quarta-feira (9) no lugar de Frank Camacho, abriu caminho para a finalização com um cruzado de direita. Logo em seguida, pegou as costas e encaixou o mata-leão para garantir o segundo triunfo consecutivo. Já “Chata Tuska” começa a ficar ameaçado com dois resultados negativos. Em duelo no peso-meio-médio, Bryan Barberena impôs o seu jogo e derrotou Anthony Ivy por decisão unânime. “Bam Bam” volta a vencer após duas derrotas, enquanto “Aquaman” perde a segunda seguida. Na abertura do UFC Vegas 10, Sabina Mazo acelerou o ritmo no fim do terceiro round, acertou um high kick em Justine Kish que sentiu. Na sequência, a colombiana encaixou um mata-leão para garantir a terceira vitória seguida no peso-mosca. Já a russa conhece o terceiro revés em quatro apresentações.

CONFIRA OS RESULTADOS:

UFC Vegas 10

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 12 de setembro de 2020

Card principal

Peso-palha: Michelle Waterson x Angela Hill

Ottman Azaitar derrotou Khama Worthy por nocaute técnico no 1R

Roxanne Modafferi derrotou Andrea Lee por decisão unânime dos jurados

Ed Herman finalizou Mike Rodriguez com uma kimura no 3R

Bobby Green derrotou Alan Nuguette por decisão unânime dos jurados

Billy Quarantillo derrotou Kyle Nelson por nocaute técnico no 3R

Card preliminar

Sijara Eubanks derrotou Julia Avila por decisão unânime dos jurados

Kevin Croom finalizou Roosevelt Roberts com uma guilhotina no 1R

Alexander Romanov finalizou Roque Martinez com um katagatame no 2R

Jalin Turner finalizou Brok Weaver com um mata-leão no 2R

Bryan Barberena derrotou Anthony Ivy por decisão unânime dos jurados

Sabina Mazo finalizou Justine Kish com um mata-leão no 3R

