Washington Wizards tem o quinto jogo seguido adiado na NBA por causa da covid-19

O Washington Wizards segue sem entrar em quadra na NBA. Nesta segunda-feira, a equipe teve seu quinto jogo seguido da temporada 2020/2021 adiado em função dos casos de covid-19. É a equipe mais prejudicada pelo vírus. Desde o dia 10 de janeiro, 14 partidas já mudaram de data pela pandemia.

Depois de ter quatro jogos consecutivos adiados, os Wizards voltariam à quadra nesta quarta-feira, em Charlotte, diante dos Hornets. Mas os testes realizados no fim de semana deram positivo para seis atletas da equipe. E outros três precisam passar pela quarentena por terem entrado em contrato com pessoas diagnosticadas com o vírus.

Com o adiamento da partida em Charlotte, o próximo jogo do Washington será apenas na sexta-feira, após 11 dias sem entrar em quadra. Isso caso também não seja adiado. O confronto está marcado para Milwaukee, diante dos Bucks.

Também nesta segunda-feira, o jogo em Miami entre o Heat e o Detroit Pistons teve seu horário mudado em cinco horas, com a liga e as equipes tomando essa decisão para a realização de testes adicionais da covid-19.

Os 14 adiamentos em pouco mais de uma semana já envolveram 19 dos 30 times da NBA. A liga adicionou mais testes e protocolos rígidos nos últimos dias. O Phoenix Suns estava programado para jogar nesta segunda-feira em Memphis, diante dos Grizzlies, mas também foi impossibilitado.

