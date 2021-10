Washington sanciona rede vinculada ao programa de drones do Irã

Os Estados Unidos impuseram novas sanções financeiras nesta sexta-feira (29) a uma “rede” vinculada ao programa de drones do Irã intensificando a pressão sobre este país antes da retomada das negociações para salvar o acordo nuclear.

O Tesouro dos Estados Unidos se comprometeu em um comunicado a “continuar exigindo que o Irã se responsabilize pelas suas ações irresponsáveis e violentas”, enquanto Washington acusa Teerã de usar seus aviões não tripulados para alimentar vários conflitos no Oriente Médio.

Duas empresas que apoiam o programa de drones da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, estão na mira das sanções.

O general Saeed Aghajani, que supervisiona a administração dos drones dos Guardiões e que já estava em outra lista negativa dos Estados Unidos, também foi afetado pelas novas sanções, assim como o general Abdollah Mehrabi, outro alto funcionário do exército de elite iraniano.

Os ativos que tiverem nos Estados Unidos serão congelados e serão proibidos de acessar o sistema financeiro americano.

A Força Qods, responsável pelas operações internacionais da Guarda Revolucionária, “usou drones fatais e promoveu sua proliferação entre os grupos apoiados pelo Irã”, como o Hezbollah libanês, o Hamas palestino e os rebeldes houthis no Iêmen, “assim como na Etiópia, onde a crise está se agravando e ameaça desestabilizar toda a região”, afirma o Tesouro em seu comunicado.

“Foram usados drones letais em ataques contra navios internacionais e forças americanas”, acrescentou, em referência a fatos que provocaram grandes tensões nos últimos anos.

As sanções ocorrem depois que o Irã anunciou que está disposto a retomar as negociações indiretas com os Estados Unidos em novembro para salvar o acordo que deveria impedir Teerã de adquirir armas nucleares.

Essas negociações se concentram nas sanções que Washington está disposto a levantar em troca de que Teerã volte a cumprir com as restrições sobre seu programa nuclear.

Saiba mais