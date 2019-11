Washington pede a Pyongyang que retome as negociações em um nível mais alto

O enviado americano para a Coreia do Norte pediu na quarta-feira ao regime de Pyongyang que retome as negociações sobre sua desnuclearização em um nível superior ao atual, alertando que “eles devem aproveitar essa oportunidade”.

“Não há evidências tangíveis ou verificáveis de que a Coreia do Norte tenha tomado a decisão de desnuclearizar”, disse Stephen Biegun, recém-nomeado número dois na diplomacia americana.

“Mas ainda achamos que Pyongyang pode tomar a decisão”, acrescentou o diplomata a uma comissão do Congresso que deve aprovar sua nomeação.

Biegun, que não deixará a divisão de Coreia do Norte caso seja nomeado vice-secretário de Estado, considerou que as negociações podem avançar se a vice-ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, se envolver diretamente nas negociações.

“Só ela tem a confiança do líder norte-coreano”, acrescentou Kim Jong Un. “Até agora, ela não participou seriamente das negociações”.

Biegun disse que, se ele ocupar o novo cargo, garantirá que a Coreia do Norte sente à mesa das negociações “uma pessoa que tenha um nível de responsabilidade suficiente e que tenha confiança suficiente de seus dirigentes para se sentar na minha frente e tomar decisões sobre como podemos implementar as metas que nossos dois líderes concordaram em Singapura”.

O sucesso nas negociações ainda é possível, mas a Coreia do Norte “deve aproveitar essa oportunidade”, concluiu.

Os dois países iniciaram um diálogo inédito em 2018 em Singapura após uma escalada da tensão.

O segundo encontro em Hanói foi um fracasso. Trump deixou as negociações porque não aceitava suspender as sanções a Pyongyang em troca de que os norte-coreanos começassem o desarmamento nuclear.

As negociações foram interrompidas apesar dos líderes anunciarem a retomada durante uma terceira reunião improvisada no fim de junho na fronteira entre as duas Coreias.