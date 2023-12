Warriors vencem Clippers e reagem na temporada da NBA; Bucks perdem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/12/2023 - 8:56 Para compartilhar:

Longe de empolgar a torcida neste início de temporada, o Golden State Warriors faturaram importante vitória na noite desta quinta-feira, diante de sua torcida, em São Francisco. O time de Stephen Curry superou o Los Angeles Clippers por 120 a 114 e deu sinais de reação na NBA. Os Warriors vinham de uma série irregular, com apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos.

O triunfo teve peso porque o time da casa estava desfalcado de alguns dos seus principais jogadores, como o veterano Chris Paul e Andrew Wiggins. Curry comandou o time, com 26 pontos, oito assistências e sete rebotes. Klay Thompson, em partida acima da média nesta temporada, contribuiu com 22 pontos e seis rebotes.

O desempenho de Thompson foi exaltado pelo técnico Steve Kerr. “Sinto que o jogo acabou recompensando ele por seguir lutando e não se preocupando com nada. Ele continuou tentando os lances de três pontos e a bola meio que seguiu o seu caminho. Esse é o Klay que espero ter no time pelo resto da temporada”, declarou.

Pelos Clippers, Kawhi Leonard foi o destaque com 23 pontos e sete rebotes. O astro não conseguiu evitar o tropeço da equipe de Los Angeles, que vinham em boa forma, com cinco vitórias nos últimos sete jogos. Curiosamente, os Clippers terão chance de revanche já no sábado, contra os Warriors, mas destas vez jogando em casa.

O nono triunfo em 10 jogos fez os Warriors superarem justamente os rivais de Los Angeles na tabela da Conferência Oeste. O time de São Francisco está em 10º lugar. Os Clippers, em 11º, somam oito vitórias e dez derrotas.

Pela Conferência Leste, o Chicago Bulls protagonizou a surpresa da rodada ao bater o favorito Milwaukee Bucks por 120 a 113. Apesar dos desfalques de DeMar DeRozan e Zach LaVine, o time de Chicago levaram o duelo para a prorrogação e levaram a melhor, com o apoio da torcida.

Nikola Vucevic foi o nome do jogo, com um “double-double” de 29 pontos e 10 rebotes, além de seis assistências. Alex Caruso também foi exaltado pela torcida ao acertar cesta de três pontos que levou o confronto para o tempo extra. Pelos Bucks, Giannis Antetokounmpo também anotou dois dígitos em dois fundamentos diferentes (26 pontos e 14 rebotes), mas não foi o suficiente para evitar a derrota dos visitantes.

Irregular na temporada, o time de Milwaukee ocupa o terceiro lugar do Leste, com 13 vitórias e seis derrotas. Os Bulls, na modesta 13ª colocação, apresentam retrospecto quase oposto: seis triunfos e 14 revezes.

Também em quadra nesta noite de quinta, o San Antonio Spurs tampouco teve motivos para celebrar. O time foi batido pelo Atlanta Hawks por 137 a 135, em casa. Com apenas três vitórias e 15 derrotas, os Spurs igualaram sua segunda pior série histórica – a pior aconteceu na temporada passada, com 16 revezes consecutivos.

A sequência ruim desanima os torcedores, que apostavam numa recuperação nesta temporada com a chegada do aguardado francês Victor Wembanyama, primeira escolha do último Draft da NBA. Com seus 2,24 metros de altura, o europeu era considerado a salvação dos Spurs. Nesta quinta, ele fez a sua parte, com um “double-double” de 21 pontos e 12 rebotes.

Mas foi totalmente ofuscado pela grande atuação de Trae Young, responsável por nada menos que 45 pontos e 14 assistências. O resultado deixou os Hawks na nona colocação do Leste, com nove vitórias e nove derrotas. Os Spurs estão no 15º e último lugar do Oeste.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Cleveland Cavaliers 95 x 103 Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets 128 x 129 Charlotte Hornets

New York Knicks 118 x 112 Detroit Pistons

Miami Heat 142 x 132 Indiana Pacers

San Antonio Spurs 135 x 137 Atlanta Hawks





Oklahoma City Thunder 133 x 110 Los Angeles Lakers

Chicago Bulls 120 x 113 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 101 x 90 Utah Jazz

Golden State Warriors 120 x 114 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Orlando Magic x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Toronto Raptors x New York Knicks

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Denver Nuggets

