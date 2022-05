Warriors arrasam Dallas Mavericks no início das finais do Oeste da NBA

Com um ótimo desempenho defensivo, o Golden State Warriors venceu o Dallas Mavericks pelo retumbante placar de 112 a 87 nesta quarta-feira, no início das finais da Conferência Oeste da NBA.

Stephen Curry, com 21 pontos e inusitados 12 rebotes, e Andrew Wiggins, com mais 19 pontos e uma excelente marcação de Luka Doncic, levaram os Warriors à vitória diante de seus torcedores no Chase Center.





Com vários dias a menos de descanso antes do jogo, os Mavericks foram muito mais imprecisos no ataque do que na vitória acachapante no domingo no sétimo jogo contra o Phoenix Suns, a quem chegaram a dominar por 46 pontos com uma grande exibição de Doncic.

Nesta quarta-feira, o esloveno voltou a ser o cestinha dos texanos com 20 pontos e 7 rebotes, mas também 7 turnovers, seguido do armador reserva Spencer Dinwiddie, com 17 pontos.

O segundo jogo da série será disputado na sexta-feira novamente no Chase Center em San Francisco, Califórnia.

