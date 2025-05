Warren Buffett deixará presidência da Berkshire Hathaway, mas seguirá como chairman

A Berkshire Hathaway anunciou nesta segunda-feira, 5, que o investidor Warren Buffett deixará o cargo de CEO no fim de 2025, após seis décadas no comando da companhia. Apesar da transição, o investidor de 94 anos continuará exercendo influência direta sobre os rumos do conglomerado ao permanecer como presidente do Conselho de Administração. “Warren Buffett continuará como presidente do Conselho de Administração”, destacou a empresa em comunicado.

A confirmação da permanência de Buffett como chairman dissipa dúvidas levantadas desde sábado, quando ele surpreendeu acionistas ao anunciar sua intenção de indicar Greg Abel, atual vice-presidente de operações não seguradoras, para a presidência executiva da empresa.

Na ocasião, ele não esclareceu se manteria algum papel formal após a mudança, o que levou à especulação de que deixaria também o conselho.

O conselho da Berkshire votou no domingo e aprovou por unanimidade a nomeação de Abel como novo presidente e CEO da empresa, com efeito a partir de 1º de janeiro de 2026. “Na sessão de perguntas e respostas que antecedeu a reunião anual de acionistas, Warren Buffett, presidente e CEO da Berkshire, anunciou que recomendaria ao conselho que Greg Abel fosse nomeado CEO da Berkshire”, relatou a nota.

Abel, de 62 anos, já era apontado como sucessor há alguns anos e comanda as operações não seguradoras da empresa desde 2018. Ao oficializar a transição, Buffett sinaliza o início de uma nova era na Berkshire, sem se afastar completamente do centro de decisões da empresa que ajudou a transformar em um dos maiores conglomerados do mundo.

Ele reafirmou que continuará com sua política de doações e que “não tem intenção” de vender suas ações da empresa, avaliadas em mais de US$ 160 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires