Warren Buffett: coronavírus é ‘assustador’, mas não é hora de vender ações

O megainvestidor Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, disse nesta segunda-feira, 24, em entrevista à rede de televisão americana CBNC que a epidemia de coronavírus é “assustadora”, mas não vê motivos para vender ações neste momento, pois a disseminação da doença não muda as perspectivas de longo prazo para a economia.

“É algo assustador. Acho que isso não deve afetar o que você faz com ações”, disse na entrevista nesta segunda-feira, dia de forte estresse no mercado financeiro internacional por conta do avanço do número de casos e mortes provocadas pelo coronavírus, em locais como Japão, Coreia do Sul, Irã e Itália.

Na medida em que a epidemia do coronavírus avança, Buffett disse que vai de alguma forma vai afetar os negócios, mas ele ponderou que outras fatores afetam também e que, no longo prazo, todos tem “altos e baixos”. A queda hoje das ações pode ser uma oportunidade de compra, ressaltou ele.

“Compramos ações para ficar por 20, 30 anos e achamos que o cenário para 20, 30 anos não mudou pelo coronavírus.” Buffett destacou que a economia americana está “forte” e “saudável”, embora tenha perdido algum fôlego nos últimos meses.

O bilionário disse que falou recentemente com seu colega, e também bilionário, Bill Gates, sobre o coronavírus e que o fundador da Microsoft disse estar otimista sobre as chances de se conseguir uma cura para este novo tipo de gripe. A Bill & Melinda Gates Foundation é uma das maiores entidades privadas do mundo que está se empenhando em achar uma vacina para o coronavírus, disse Buffett.

Sobre as eleições americanas, Buffett afirmou que “certamente” votaria neste ano para o pré-candidato democrata Michael Bloomberg. O investidor afirmou ser um democrata, “mas não de carteirinha” e disse já ter votado em republicanos em outras ocasiões. Ele afirmou discordar de alguns pontos da campanha de Bernie Sanders.

